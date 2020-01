Stiri pe aceeasi tema

- Sibiul a fost nominalizat sa concureze in acest an pentru cea mai buna destinatie turistica europeana, dupa ce in 2007 a fost primul oras din Romania cu statutul de Capitala Culturala Europeana si in 2019...

- Potrivit organizatorilor, Kovesi a primit premiul pentru ca a aratat "un extraordinar spirit de lider in Europa prin activitatatea sa notabila de combatere a coruptiei la nivel inalt in Romania. Organizatorii mentioneaza ca Laura Codruta Kovesi a devenit recent primul procuror sef al Parchetului European.…

- O organizatie europeana cu sediul in capitala Belgiei, Bruxelles, a nominalizat 20 de targuri de Craciun din tot atatea orase intr-un concurs numit „Cele mai frumoase piete europene de Craciun”. Un singur oras din Romania se numara printre cele nominalizate. Acesta poate fi votat pana pe 10 decembrie.

- Baia Mare este singurul oraș din Romania care s-a inscris in competiția pentru caștigarea titlului de Capitala Europeana a Tineretului. Concuram cu alte 4 orașe (au fost 12 inițial) din Europa, iar vineri vom fi la Bruxelles pentru a ne susține candidatura in finala, unde am ajuns cu aprecierea juriului.…

- Raportul Comisiei Europene prin care sunt monitorizate independența și eficacitatea sistemului judiciar, publicat recent, este cel mai dur raport de țara pe care Romania il primește de la aderarea sa in 2007. Daca in ultimii ani, faceam pași sa internalizam principiile mari care stau la baza unui sistem…

- "Nu se va intampla pentru ca stiu cum s-a derulat firul evenimentelor. Sigur ca pesta porcina este nu numai la noi, ci in toata Europa, in lume, a trecut de granita tarilor invecinate. O asociatie din Romania a facut un lobby la Comisia Europeana, solicitand sa fie inrosita toata tara pentru ca atunci…

- "Romania, cu dealurile sale neintinate si sate vechi, este destinatia perfecta pentru cine cauta ceva in afara circuitelor clasice. Tara are unele dintre cele mai bine conservate paduri virgine din Europa si, potrivit Indicelui privind performanta mediului pe 2018, se afla pe locul 15 in lume in ceea…

- Primarii din Valea Jiului au semnat o noua declarație, la Bruxelles. Aceasta vizeaza dezvoltarea zonei, in cadrul Platformei Regiunilor Carbonifere din cadrul programului “Tranziție Justa in zonele miniere din Europa”. In cadrul intalnirii de lucru a fost semnata “Declarația primarilor din…