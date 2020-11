Sibiul intră în carantinăpeste două ore la 5:00 ptr 2 săptămâni Sibiul intra in carantinapeste doua ore la 5:00 ptr 2 saptamani Sibiu. Foto: sibiu.ro. Municipiul Sibiu intra în carantina, de astazi de la ora 5:00 dimineata, pentru doua saptamâni, dupa ce rata incidentei cumulate la 14 zile a depasit 12 cazuri la mia de locuitori. Aceeasi masura se va aplica si localitatilor Selimbar, Cisnadie si Talmaciu. De astazi e nevoie de adeverinta de la angajator sau declaratie pe propria raspundere cu motive bine justificate pentru orice deplasare în interiorul localitatilor carantinate, dar si pentru intrarea sau iesirea din… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

