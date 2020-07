Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 40 de persoane din mai multe blocuri din Sibiu au fost evacuate, vineri, din cauza unei defecțiuni la o conducta de gaz. Potrivit ISU Sibiu, defecțiunea la conducta de gaz s-a produs pe strada Constantin Nottara, informeaza Mediafax.Citește și: Misiune dramatica pentru pompierii…

- Un numar de 22 de persoane, intre care 12 copii, au fost evacuate, vineri, din patru ferme din Pohalma Jabar, din județul Timiș, din cauza breșelor aparute in digul de protecție din zona inundata, potrivit news.ro.Potrivit ISU Timiș, la ieșirea din Lugoj, zona Pohalma Jabar, s-au format doua…

- Autoritatile indiene au emis alerte si au evacuat marti mii de persoane pe coasta de vest a Indiei in asteptarea ciclonului Nisarga, care urmeaza sa afecteze metropola Mumbai, relateaza AFP si dpa. Oficialii din capitala economica a Indiei le-au cerut locuitorilor din zonele situate la malul marii sa…

- Autoritațile anunța ca in județul Sibiu, de la debutul pandemiei și pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS CoV-2, 503 de persoane (dintre care 470 adulți și 33 copii). Vestea buna este ca, pana sambata, 30 mai, au fost declarate vindecate și externate 386 de persoane!

- Doi copii au murit, iar 56 de persoane au fost ranite in Uzbekistan, unde in urma precipitațiilor abundente a cedat un baraj. Barajul din Sardoba, in vestul Uzbekistanului, s-a spart vineri dimineata si a obligat circa 70.000 de persoane sa isi evacueze locuintele inundate, informeaza agerpres.ro. Duminica,…

- Zeci de mii de persoane au fost evacuate in Uzbekistan si Kazahstan in zona bazinului hidrografic Syr Darya dupa ce un baraj de acumulare in partea uzbeka s-a fisurat, inundand zone intinse de ambele parti ale granitei, au anuntat sambata autoritatile, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Autoritatile…

- Cinci noi decese provocate de gripa au fost anunțate astazi de autoritați. Printre acestea se afla și doi tineri. Niciuna dintre victimele gripei nu era vaccinata. Cinci noi decese provocate de gripa sunt anunțate vineri. Printre victime se numara și o femeie de 38 de ani din Sibiu și un tanar de 26…