- Organizatorii traditionalului festival "Medias, Cetate Medievala -Targ de Mestesuguri Vii", care va avea loc la sfarsitul acestei saptamani, au pregatit un program variat, din care nu vor lipsi dansurile medievale, turnirurile, concertele si concursurile gastronomice. Deschiderea festivalului va avea…

- Județele Braila, Calarași, Galați, Olt, Tulcea și Valcea nu au raportat niciun nou caz de infectare cu Sars-Cov-2 in ultimele 24 de ore. In București au fost inregistrate 16 cazuri noi de Covid-19, rata de infectare coborand la 0,29.In toate județele, rata de infectare este sub 0,5 cazuri la mia de…

- Directia Generala Anticoruptie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne aniverseaza, la data de 30 Mai, 16 ani de la infiintare. Cu acest prilej, la Deva, in prezența prefectului județului Hunedoara, Calin Petru Marian și a subprefectului Oana Andreea Biriș, la centrul de vaccinare „Drive…

- Brașovul este pe primul loc in topul județelor dupa numarul de companii care au demarat activitatea de vaccinare anti-COVID. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a informat ca pana in prezent, 432 de companii au demarat activitatea de vaccinare anti-COVID. „Pana in acest moment, si-au…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 379 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 52 de romani au murit. Trei decese au fost inregistrate la categoria de varsta 40-49 ani. Scadere importanta a bolnavilor internați la ATI. Pana astazi, 26 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.076.533…

- Pana astazi, 23 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.543 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.032.888 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 307 cazuri noi de…

- Eveniment Cod galben de inundații pe Vedea, pana vineri noapte mai 20, 2021 09:04 Hidrologii au emis o avertizare Cod galben de inundatii, valabila pana vineri noapte, in zece bazine hidrografice din țara, vizat de atenționare fiind și județul Teleorman. Astfel, potrivit avertizarii Institutului…