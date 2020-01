Stiri pe aceeasi tema

- Arhitectul sef al Primariei din comuna Selimbar a fost retinut dupa ce a luat mita 3.500 de euro de la un dezvoltator imobiliar, potrivit unui comunicat de presa remis, vineri, AGERPRES, de catre prim-procurorul Parchetului de pe langa Parchetul Sibiu, Ioan Vestemean. "In fapt s-a retinut ca suspectul,…

- Tribunalul Bucuresti a terminat joi dezbaterile in dosarul in care fostul primar al municipiului Pitesti Tudor Pendiuc a fost trimis in judecata, alaturi de fiica sa, pentru luare de mita si abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave. La acest ultim termen de judecata, DNA a solicitat…

- O tragedie s-a produs, luni dimineața, in colonia Metrom din municipiul Brașov. Un tanar de 16 ani și-a ucis cu sange rece prietenul, dupa ce i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit in zona pieptului. Prin ordonanța din data de 06.01.2020 a Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori și Familie…

- In dimineața zilei de 10 decembrie 2019, polițiști din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Serviciile Județene Anticorupție Valcea, Argeș, Dambovița, Teleorman, Olt, Dolj, Gorj, Mehedinți și Sibiu, Direcția Generala Anticorupție pentru municipiul București și jud. Ilfov și Structura Centrala, sub…

- Ultimele luni au adus numeroase pensionari la varful Ministerului Public. Procurori cunoscuti au plecat la pensie si continua sa stea "la rand" pentru eliberarea din functie. La sedinta de vineri, 6 decembrie, Sectia pentru procurori a CSM va decide asupra a nu mai putin de 10 astfel de cereri.Pe…

- ANM a emis, sambata dimineata, avertizari nowcasting Cod galben de vant, valabile in localitati din judetele Sibiu si Caras-Severin.Astfel, pana la ora 11:00, in localitatile Cisnadie, Talmaciu, Selimbar si Boita din judetul Sibiu se vor semnala intensificari ale vantului ce vor atinge la rafala 60…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui medic pentru... The post Medic timisean trimis in judecata pentru luare de mita appeared first on Renasterea banateana .