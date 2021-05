Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, a declarat sambata la Constanța ca Romania este singura tara care are la dispozitie vaccinuri anti-COVID la liber pentru populație și a precizat ca este important sa existe cat mai multe centre mobile, iar procesul vaccinarii sa mearga și in mediul rural, informeaza…

- Reprezentantii Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si cei ai Ministerului Justitiei nu vor face publice variantele intermediare ale discutiilor privind reforma sistemului de pensii speciale din Justitie, a declarat, marti, ministrul Muncii, Raluca Turcan, la finalul convorbirilor avute cu ministrul…

- Ministrul liberal Raluca Turcan și președintele Consiliului Județean Sibiu au facut petreceri periodice in acest an de pandemie, transmite PSD Sibiu, legat de ultimele imagini in care Raluca Turcan apare alaturi de alte persoane fara masca de protecție. Unul dintre aceștia este Adrian Bibu,…

- Ministrul muncii, Raluca Turcan, a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca a cerut sa fie amendata, dupa ce a fost surprinsa fara masca la o actiune din judetul Sibiu. „Am solicitat sa fiu amendata. Consider ca este corect, chiar daca au fost doar cateva momente și in tot restul timpului, am respectat…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a declarat miercuri, 31 martie, ca Vlad Voiculescu, deținatorul portofoliului de la Sanatate, și Raluca Turcan, ministrul Muncii, vor fi amendați dupa ce au fost surprinși fara masca sanitara. „Toți suntem egali in fața jutiției. Miniștrii vor raspunde in fața legii”,…

- „Am venit cu o bijuterie de mașina electrica pe care mi-a imprumutat-o ministrul Mediului. Susțin inițiativa ministerului de a institui Vinerea Verde. Da semnalul unei politici publice pe care guvernul vrea sa o lanseze, sa fim mult mai atenți cu mediul și sa folosim mijloace de transport eco. Daca…

- „Am venit cu o bijuterie de mașina electrica pe care mi-a imprumutat-o ministrul Mediului. Susțin inițiativa ministerului de a institui Vinerea Verde. Da semnalul unei politici publice pe care guvernul vrea sa o lanseze, sa fim mult mai atenți cu mediul și sa folosim mijloace de transport eco. Daca…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a fost intrebat despre numirea Irinei Alexe, pensionar din MAI, in functia de secretar de stat si a afirmat ca daca pensia speciala pe care o incaseaza aceasta este singura problema, ii va solicita sa renunte la una dintre cele doua. ”Doamna Irina Alexe a fost numita…