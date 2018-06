Unul dintre ranitii in accidentul produs marti seara pe autostrada A1, in zona Apoldu de Jos din judetul Sibiu, este transportat cu un elicopter SMURD la UPU a Spitalului Judetean de Urgenta din Targu-Mures, informeaza ISU Sibiu. Si celelalte persoane ranite in accident sunt transportate la spital, cu ambulantele. In accidentul rutier produs marti seara pe autostrada A1, la kilometrul 276, in zona Apoldu de Jos din judetul Sibiu, au fost incarcerate trei persoane, dintre care una a decedat. Celelalte doua persoane au fost descarcerate de personalul ISU, in stare de semiconstienta, avand multiple…