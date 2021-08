Stiri pe aceeasi tema

- Accident deosebit de grav in Lazaret, pe Valea Oltului, in județul Sibiu. Un tanar de 30 de ani și-a pierdut viața și alte patru persoane au fost ranite si transportate la spital. “Echipajul de descarcerare a extras un barbat de circa 30 ani, in stare de inconstienta caruia i s-au aplicat manevrele…

- Barbatul pentru care a fost solicitat, duminica, elicopterul SMURD, la accidentul din zona Lazaret, județul Sibiu, a murit. Ultimele date arata ca numarul persoanelor implicate in accidentul dintre patru mașini este de noua. ISU Sibiu transmite ca sunt implicate 9 persoane in accidentul petrecut…

- Patru masini au fost implicate, duminica, intr-un accident pe DN 7 – Valea Oltului. In urma incidentului, sase persoane au fost ranite, iar traficul a fost oprit pe ambele sensuri, potrivit Mediafax . Accidentul s-a petrecut in jurul orei 14.00, in zona Lazaret, la limita dintre judetele Sibiu si Valcea.…

- ISU Sibiu intervine, duminica, cu doua echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, un echipaj de descarcerare și automacaraua la limita dintre județele Sibiu și Valcea, in zona Lazaret, la un accident rutier produs intre patru mașini.

- Patru mașini au fost implicate, duminica, intr-un accident grav, pe DN 7 - Valea Oltului. Sunt șase persoane implicate, iar pe langa echipajele SMURD și ale Ambulanței Sibiu a fost solicitat și elicopterul. ISU Sibiu intervine, duminica, cu doua echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, un…

- Un accident grav a avut loc, sambata seara, pe Valea Oltului, in zona localitații Caineni, județul Valcea. Patru persoane, intre care un copil de 4 ani, sunt ranite. Potrivit ISU Valcea, accidentul rutier s-a produs pe DN 7, pe raza localitații Caineni. Au fost implicate doua mașini.…

- Circulația pe Valea Oltului este blocata de doua zile din multiple motive. In cursul zilei de luni, 19 iulie, in urma unor accidente rutiere, circulația a fost afectata atat in Sibiu cat și in Valcea. Marți traficul a fost blocat din cauza caderilor de pietre pe carosabil. Ploile abundente incurca circulația…

- Cel putin 45 de persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma accidentului aerian produs duminica dimineata in Filipine, anunta autoritatile militare de la Manilla, conform Agentiei France-Presse. Un avion militar de transport de tip C-130 s-a prabusit duminica dimineata in provincia…