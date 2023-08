Sibiu. Un copil de doi ani a cazut de la etajul patru Din fericire, copilul a cazut mai intai pe sarmele de intins rufe din fata blocului, iar mai apoi pe pamant.Un echipaj SMURD cu medic, a intervenit de urgenta, in municipiul Sibiu, strada Oslo, unde un baiat, in varsta de 2 ani a cazut dintr o locuinta aflata la etajul 4 al unui bloc.Din fericire, copilul a cazut mai intai pe sarmele de intins rufe din fata blocului, iar mai apoi pe pamant."Copilul a fost preluat de catre echipajul SMURD in stare constienta, fara traumatisme vizibile si a f ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

