Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant la Sibiu! Un barbat s-a stins din viața dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, virusul care a dat peste cap intreg globul pamantesc. Culmea, barbatul era vaccinat impotriva SARS-CoV-2 cu schema completa. In ultimele 24 de ore, s-au mai inregistrat doua decese din cauza coronavirusului,…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca peste 12.100 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, iar peste 8.700 dintre acestea au primit prima doza, informeaza News.r o. Potrivit CNCAV, in ultimele 24 de ore au fost…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, marti, ca peste 13.400 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, iar peste 9.300 dintre acestea au primit prima doza, scrie news.ro. In aceeasi perioada s-au raportat trei reactii adverse,…

- Un numar de 14.757 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 10.425 reprezinta prima doza, iar 4.332 doza a doua, potrivit unei informari transmise, vineri, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Un barbat in varsta de 71 de ani, infectat cu tulpina indiana Delta, este internat in stare grava pe secția de Terapie Intensiva a spitalului din Iași, in ciuda faptului ca a fost vaccinat cu ambele doze de vaccin impotriva coronavirusului. Este primul caz de acest fel din Romania.Barbat vaccinat, in…

- Peste 331.000 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost distribuite in județul Brașov, dintre care aproape 313.000 au fost administrate populației. Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana…

- Un nou studiu realizat de Serviciul de Sanatate Publica din Marea Britanie arata ca vaccinarea impotriva COVID-19 cu schema completa este eficienta și in randul grupelor de risc. Potrivit rezultatelor eficiența vaccinului dupa cea de-a doua doza crește pana la 74% in cazul persoanelor cu imunitate scazuta.…

- In Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe nu mai este internat niciun pacient cu COVID-19, pentru prima data de la inceputul pandemiei, anunta conducerea institutiei. De asemenea, in ultima saptamana, nu au fost inregistrate decese asociate infectiei cu SARS-CoV2. Dupa scaderea incidentei…