Stiri pe aceeasi tema

- TRANSYLVANIA CLASSIC 2020: mașini legendare pe drumuri de poveste Poveștile frumoase se scriu mai departe. Intre 20 și 22 august pe cele mai frumoase drumuri din Sibiu vor concura mașini prestigioase care au scris istorie de-a lungul timpului, dar și mașini electrice care prefigureaza viitorul. TRANSYLVANIA…

- Poveștile frumoase se scriu mai departe. Intre 20 și 22 august pe cele mai frumoase drumuri din Sibiu vor concura mașini prestigioase care au scris istorie de-a lungul timpului, dar și mașini electrice care prefigureaza viitorul. TRANSYLVANIA CLASSIC a ramas in calendarul internațional al Federației…

- Guvernul australian va plati proprietarilor de mașini electrice - fiecare va putea sa ciștige cite aproximativ o mie de dolari anual. In schimb, mașinile electrice vor fi folosite ca baterii pentru orașe in timpul intreruperilor de energie electrica. Guvernul australian a aprobat un nou proiect – el…

- Kia Europa a anunțat vineri lansarea unei aplicații pentru telefoane mobile care are drept scop principal promovarea mașinilor electrice din gama. Pentru moment, aplicația include doar modelul electric e-Niro, pentru care constructorul asiatic ofera informații despre tehnologiile integrate și modul…

- Organizatorii editiei din acest an a Raliului Argesului au anuntat, miercuri, ca restrictiile in vigoare nu permit prezenta spectatorilor pe traseu, dar vor fi transmisii in direct ale probelor speciale care vor putea fi urmarite online. "Programul raliului, fata de ceea ce ne propusesem noi initial,…

- Așa cum a fost anunțat odata cu rezultatele anuale, Groupe Renault prezinta astazi planul sau de transformare, care are ca scop realizarea unor economii de peste doua miliarde de euro pe parcursul a trei ani și punerea bazelor unui nou model de competitivitate.Planul se anunta dupa cel facut public…

- OMV Petrom impreuna cu firma Eldrive, cel mai mare operator de puncte de incarcare electrice din regiune, va instala 30 de puncte de incarcare rapida pentru masinile electrice la benzinariile din Romania si...

- ​Acumulatorii auto folosiți pentru propulsia mașinilor electrice vor ramâne înca o vreme la tehnologia Litiu-ion, cu electrolit lichid, iar tehnologia solid state, în care electrolitul este solid (și, teoretic, mai stabil) are de așteptat cel puțin pâna prin 2027 fiindca tehnologia…