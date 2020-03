Sibiu: Transport gratuit cu taxi-ul pentru cei care aprovizionează vârstnicii Firmele mari de taximetrie din municipiul Sibiu ofera zilnic zeci de pungi cu alimente neperisabile persoanelor cu posibilitati reduse si transporta gratuit pe toti cei care aprovizioneaza varstnicii la domiciliu, a anuntat joi, primaria, printr-un comunicat de presa. "Este imbucuratoare solidaritatea si implicarea de care da inca o data dovada intreaga comunitate, de la voluntarii care ii ajuta pe cei cu posibilitati reduse si pana la marile companii din oras care ofera sprijin financiar spitalelor sibiene. Este un motiv de incredere pentru noi toti ca vom trece impreuna cu bine peste aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeile si copiii cu varsta pana in 14 ani beneficiaza duminica, 8 martie, de acces gratuit la Muzeul National Brukenthal, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "Si in acest an, de Ziua Internationala a Femeii, Muzeul National Brukenthal din Sibiu vrea sa le ofere o bucurie tuturor femeilor.…

- Femeile si copiii cu varsta pana in 14 ani beneficiaza duminica, 8 martie, de acces gratuit la Muzeul National Brukenthal. De 8 Martie, Muzeul Național “Brukenthal” din Sibiu face un cadou doamnelor și...

- ​Firmele românești care exporta sau care vor sa se extinda la nivel internațional pot participa gratuit la evenimentul Grow with Google Export Summit, organizat de gigantul IT american la București, pe 27 martie 2020. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Fundatia Comunitara Tara Fagarasului va organiza un eveniment pentru strangere de fonduri, destinate dotarii noii sectii de Pediatrie a Spitalului Municipal Fagaras."Toti pentru copii!" va avea loc in 28 martie, incepand cu ora 18:00, la Complexul Laguna Albastra. 700 de invitatii sunt puse…

- Fundația Comunitara Țara Fagarașului va organiza un eveniment pentru strangere de fonduri, destinate dotarii noii secții de Pediatrie a Spitalului Municipal Fagaraș. „Toți pentru copii!” va avea loc in 28 martie, incepand cu ora 18.00, la Complexul Laguna Albastra. 700 de invitații sunt puse la dispoziția…

- In contextul in care Romania ramane printre tarile fruntase la capitolul abandon scolar cauzat de saracie, voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului au initiat un proiect menit sa faciliteze accesul tinerilor la educatie denumit “Ramaneti in scoala”. Prin intermediul programului, 100…

- Fundatia pentru Comunitate lanseaza un proiect destinat tinerilor cu posibilitați materiale reduse. Prin programul Permis pentru viitor se acopera costurile școlii de șoferi pentru tineri cu posibilitați materiale reduse, pentru care permisul de conducere este o condiție sau poate fi un avantaj in obținerea…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane avertizeaza ca, la aceasta ora, ninge abundent pe o portiune din Autostrada Soarelui. S-a depus strat subțire de zapada pe carosabil, traficul desfasurandu-se in condiții de iarna. Nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrazi cu circulația…