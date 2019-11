Stiri pe aceeasi tema

- Dupa zilele friguroase din aceasta saptamana, din 4 noiembrie sunt așteptate cateva zile de vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, cu valori de peste 20 de grade Celsius. In saptamana 4 – 11 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decat cele normale, in toata țara,…

- Vremea va ramane calda in aceasta saptamana, in majoritatea regiunilor, cu temperaturi medii diurne de 26 de grade Celsius, insa incepand cu data de 27 octombrie, valorile vor scadea cu pana la 10 grade, iar probabilitatea de aparitie a ploilor va fi in crestere, se arata in prognoza Administratiei…

- Vreme cu soare si temperaturi ridicate miercuri in toata tara. In Dobrogea și Baragan se anunța ceața care poate fi mai persistenta in primele ore ale zilei și poate fi asociata cu burnița, insa peste zi se anunța vreme frumoasa și temperaturi de pana la 22 de grade Celsius. In Moldova sudica și in…

- Astazi, in toata tara cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca se vor inregistra 20 de grade, iar la Balți va fi cu un grad mai mult. La Orhei se asteapta 22 de grade, iar la Tiraspol 23 de grade Celsius.

- VREMEA. Sfarsitul acestei saptamani si primele zile din saptamana viitoare vor aduce maxime caracteristice unei zile de vara, cu valori de 25 - 26 de grade Celsius, iar deficitul de precipitatii va accentua seceta pedologica, la nivelul teritoriului agricol, a declarat, marti, intr-o dezbatere de specialitate,…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța prognoza de vreme pentru urmatoarele doua saptamani, in regiuni din țara. In Transilvania, dupa doua zile de vreme foarte rece, se incalzește. Vor fi temperaturi medii in jurul valorii de 18-19 grade Celsius. In județul Alba, in urmatoarele doua saptamani,…

- Zile de foc ne asteapta in ultimele zile din aceasta vara. Meteorologii au emis Cod Galben de canicula pentru perioada 29-31 august.Potrivit sinopticienilor, in pereioada vizata, pe arii extinse temperatura maxima a aerului va atinge valori de 33° grade Celsius.