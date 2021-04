In cadrul unui proiect pilot de cercetare realizat de Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara și Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” din Sibiu, șase caini au fost dresați sa depisteze infecția cu noul coronavirus. Animalele au depistat in proporție de 100% probele cu SARS-CoV-2 . Anunțul a fost facut de reprezentanții spitalului “Victor Babeș” pe rețelele de socializare. „Primii pasi au fost deja facuti in luna septembrie 2020, la Centrul de la Sibiu. Au fost selectate cinci exemplare din rasa Ciobanesc German si unul din rasa Ciobanesc Belgian Malinois, cu varstele cuprinse…