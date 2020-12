Stiri pe aceeasi tema

- Salvamont recomanda shiorilor și practicanților de snowboard sa aiba echipament de protecție suplimentara, daca aleg zona Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din Romania, de...

- Doua avalanse s-au produs, sambata, in Muntii Fagaras, in una dintre ele fiind prinsi doi schiori. Acestia erau complet echipati si au reusit sa se salveze singuri. Salvamontistii din Sibiu au anuntat ca ei mai multi dintre schiorii prezenti in zona au echipament complet de salvare din avalansa,…

- Salvamont Sibiu a precizat pe pagina de Facebook: ''Astazi 2 schiori au fost prinsi intr-o avalansa pe portiunea superioara in Valea Doamnei. Acestia au fost echipati complet inclusiv cu rucsac cu airbag. Au reusit sa se salveze singuri.''Salvamontistii au facut si o recomandare: Recomandarea noastra…

- Doi schiori au fost prinși ,sambata, intr-o avalanșa in Valea Doamnei, au anunțat salvamontiștii din Sibiu. Salvamontiștii le recomanda turiștilor sa verifice starea vremii și sa se echipeze corespunzator.Zi plina pentru salvamontiștii din Sibiu, pana in jurul pranzului, echipajele montane au avut parte…

- Iarna și-a intrat pe deplin in drepturi in Munții Șureanu, unde stratul de zapada este consistent. A nins ieri și in timpul nopții și in cateva ore zapada a acoperit una dintre cele mai frumoase zone din Romania. Pensiunile din Poarta Raiului sunt pregatite pentru sezonul rece, la fel și partiile de…

- Raed Arafat. șeful DSU, le recomanda romanilor sa nu isi cumpere sau sa isi faca planuri pentru strainatate in aceasta iarna. Arafat i-a sfatuit pe romani sa nu isi cumpere concedii in strainatate din cauza situatie critice la nivel mondial. ”Va spun foarte direct si sincer: hai sa ne uitam care e situatia,…

- Ziarul Unirea Pretul gazelor nu va creste pe perioada iernii. Depozitele de gaz, aproape de capacitate maxima Pretul gazelor in aceasta iarna va ramane neschimbat, adica la fel iarna precedenta pentru majoritatea romanilor, spune Asociatia Energia Inteligenta intr-un comunicat citat de Agerpres. Romania…

- Euronews Travel recomanda iubitorilor de calatorii vizitarea Maramuresului pentru bisericile sale unice, potrivit basilica.ro.„Descoperiti bisericile gotice unice din indepartata regiune a Maramuresului din Romania” este titlul articolului prin care jurnalistii Euronews Travel promoveaza tara…