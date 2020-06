Salvamontistii sibieni ii avertizeaza pe turistii care urca la peste 2.000 de metri altitudine, in zona inalta a muntilor Fagarasului, sa fie prudenti cand intalnesc "limbi de zapada", intrucat o cazatura pe o astfel de suprafata "este de cele mai multe ori fatala".



"Zapada ramasa in zona inalta a muntilor Fagarasului (sub forma de depozite pe valcele si scocurile inclinate - asa zisele 'limbi de zapada') reprezinta un risc extrem pentru cei care incearca sa le traverseze fara a avea un echipament minim, care include incaltaminte adecvata (ghete de munte sau bocanci) si obligatoriu,…