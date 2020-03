Sibiu: Risc mare de avalanşe în munţii Făgăraş; salvamontiştii le solicită turişilor să nu efectueze ascensiuni Serviciul Public de Salvamont Sibiu a anuntat luni ca riscul producerii de avalanse in muntii Fagaras, la peste 1.800 m altitudine, este mare, adica gradul 4 (pe o scala de la 1 la 5), risc ce se va mentine si in zilele urmatoare, motiv pentru care li se solicita turistilor sa ia masuri pentru prevenirea accidentelor si sa respecte recomandarile salvatorilor montani. "Pentru prevenirea accidentelor montane, Serviciul Public Judetean Salvamont Sibiu, solicita turistilor sa nu efectueze ascensiuni pe traseele turistice superioare cabanelor din zona de nord a muntilor Fagarasului si de asemenea sa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 750 de politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Mures se vor instrui in conducere ofensiva si defensiva pe singurul circuit de viteza din Romania, complexul pentru sporturi cu motor "Transilvania Motor Ring", dupa ce o serie de autospeciale au fost implicate in accidente rutiere,…

- Salvamontistii din Arges au relatat pe pagina de Facebook discutia cu o femeie care solicita ajutor pentru a-si recupera telefonul mobil scapat la coborarea de pe Varful Negoiu, ei adresand un apel celor care au derapat cu masina dar nu sunt raniti, celor care isi pierd telefonul sau celor care vor…

- Respectați cu strictete regulile de circulatie, atat pentru siguranta dumneavoastra, cat si a celorlalți participanti la trafic. Echipați-va corespunzator bicicleta! Post-ul Politia Rutiera Dambovița : Sfaturi pentru prevenirea accidentelor in care sunt implicați bicicliști apare prima data in Gazeta…

- Salvamontistii maramureseni fac cateva recomandari cu privire la evitarea accidentelor atunci cand va aflati pe partia de schi. “Pentru evitarea accidentelor cu urmari grave, purtati echipament de protectie in care trebuie sa fie obligatoriu inclusa si casca de schi si corelati-va viteza in functie…

- Salvamontistii recomanda evitarea deplasarilor la o altitudine mai mare de 2.000 de metri, in muntii Fagaras, adica mai sus de limita cabanelor de pe versantul nordic din zona Balea Lac, unde este risc mare de producere de avalanse, de gradul patru pe o scara de la unu la cinci, a anuntat seful Salvamont…

- Salvamontistii recomanda evitarea deplasarilor la o altitudine mai mare de 2.000 de metri, in muntii Fagaras, adica mai sus de limita cabanelor de pe versantul nordic din zona Balea Lac, unde este risc mare de producere de avalanse, de gradul patru pe o scara de la unu la cinci, a anuntat sambata, seful…

- Salvamontistii recomanda evitarea deplasarilor la o altitudine mai mare de 2.000 de metri, in muntii Fagaras, adica mai sus de limita cabanelor de pe versantul nordic din zona Balea Lac, unde este risc mare de producere de avalanse, de gradul patru pe o scara de la unu la cinci, a anuntat sambata, seful…

- In urma cu putin timp, doi turisti au fost surprinsi de o avalansa in timp ce urcau spre varful Negoiu din muntii Fagarasului.Avalansa fiind de mici dimensiuni, acestia nu au suferit leziuni si au reusit sa se salveze singuri.Salvamont Sibiu este in alerta, iar in caz de nevoie poate intervenii imediat.Se…