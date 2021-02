Sibiu: Risc mare de avalanșă în Făgăraș, Bucegi, Godeanu și Călimani Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru, de producere de avalanse in muntii Fagaras, Bucegi, Godeanu si Calimani, la altitudini de peste 1.800 de metri, pe fondul incalzirii vremii, informeaza buletinul nivometeorologic. Potrivit sursei citate, la altitudini mai mici de 1.800 de metri in masivele Fagaras, Bucegi, Godeanu si Calimani, riscul de avalanse este mai mic, de gradul trei, pe o scara de la unu la cinci. Cel mai mare strat de zapada de la statiile din muntii din tara continua sa fie la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, de 2,2 metri grosime. … Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

