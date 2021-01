Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii avertizeaza ca este risc foarte mare, de gradul cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in Muntii Fagaras si de gradul patru, la aceeasi altitudine, in Muntii Bucegi, informeaza Agerpres. Riscul foarte mare de avalanse, de gradul cinci, din Muntii Fagaras,…

- Salvamontistii le recomanda turistilor sa nu se aventureze in zona inalta din Muntii Fagaras, unde este risc foarte mare de producere a avalanselor, la peste 1.800 de metri, in zona Balea Lac. "In urma ninsorilor din ultimele ore a fost emisa o avertizare de avalansa de grad 5 din 5 la altitudini de…

- Salvamontistii le recomanda turistilor sa nu se aventureze in zona inalta din Muntii Fagaras, unde este risc foarte mare de producere a avalanselor, la peste 1.800 de metri, in zona Balea Lac. "In urma ninsorilor din ultimele ore a fost emisa o avertizare de avalansa de grad…

- Salvamontistii le recomanda turistilor sa nu se aventureze in zona inalta din Muntii Fagaras, unde este risc foarte mare de producere a avalanselor, la peste 1.800 de metri, in zona Balea Lac, potrivit Agerpres. Extremiștii unguri SFIDEZA justiția romana: vor sa monteze 100 de steaguri secuiești…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere de avalanse la peste 2.000 de metri altitudine, in muntii Fagaras, la Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din judet, de aproape doi metri grosime. "Incalzirea vremii continua. Risc insemnat de avalanse in…

- Meteorologii au emis, sambata dimineata, avertizari Cod galben de ceata in judetele Sibiu si Salaj si de vant puternic in zona de litoral a judetelor Constanta si Tulcea. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetelor Sibiu si Salaj se va semnala…

- Din cauza zapezii abundente, in zonele inalte din judetul Valcea, la peste 1.800 de metri, riscul de producere a avalanselor este extrem de ridicat, de gradul 4. Situatia va continua pana in martie.

- Salvamontistii argeseni anunta ca traseele montane din Muntii din Fagaras, Iezer, Piatra Craiului si Leaota sunt inchise si vor ramane impracticabile pana la sfarsitul iernii si atrag atentia asupra faptului ca in zona montana inalta a judetului, la peste 1800 de metri altitudine, exista risc insemnat…