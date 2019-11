Stiri pe aceeasi tema

- Primul tur de alegeri pentru desemnarea presedintelui Romaniei este programat duminica, 10 noiembrie. In judetul Maramures sunt inscrisi pe listele electorale permanente 42.4911 de cetateni cu drept de vot.

- Primul tur de alegeri pentru desemnarea presedintelui Romaniei este programat duminica, 10 noiembrie. In judetul Salaj sunt inscrisi pe listele electorale permanente 196.392 de cetateni cu drept de vot.

- Primul tur de alegeri pentru desemnarea presedintelui Romaniei este programat duminica, 10 noiembrie. In judetul Alba sunt inscrisi pe listele electorale permanente 310.304 de cetateni cu drept de vot.

- Primul tur de alegeri pentru desemnarea presedintelui Romaniei este programat duminica, 10 noiembrie. In judetul Cluj sunt inscrisi pe listele electorale permanente 608.455 de cetateni cu drept de vot.

- Presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, este convins ca Dan Barna va castiga alegerile prezidentiale, iar in eventualitatea in care liderul USR nu va ajunge presedinte al Romaniei, atat PLUS, cat si USR vor avea de castigat."Am venit cu un candidat pentru alegerile prezidentiale…

- Doi candidati anti-sistem considerati outsideri, dintre care unul aflat in inchisoare, au revendicat duminica seara calificarea in turul doi al scrutinului prezidential din Tunisia, la capatul unui vot marcat de o participare slaba, relateaza AFP.

- Potrivit www.votstrainatate.ro, pana la aceasta ora s-au primit aproximativ 31.289 de cereri pentru votul la sectia de votare si circa 32.999 de solicitari pentru vot prin corespondenta. Astazi, 11 septembrie, este ultima zi in care cetatenii care vor sa voteze in strainatate la prezidentiale…