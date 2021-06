Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Aliantei pentru Turism, Dragos Anastasiu, s-a declarat vineri ingrijorat de posibilitatea venirii valului 4 de COVID-19 si in Romania, dar sustine vaccinarea si precizeaza ca peste 80% din angajatii HoReCa au anticorpi dobanditi fie prin imunizare, fie dupa ce au fost infectati cu SARS-CoV-2.…

- Angajatorii din Romania au parte de o competitie puternica din partea operatorilor de turism si HoReCa din strainatate, care au nevoie urgent de forta de munca si care platesc, totodata, salarii mai mari decat cele din tara noastra.

- Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, sustine ca exista „o bomba cu ceas” in sistemul de pensii din Romania, deficitul fiind in prezent de 16,7 miliarde de lei, iar pericolul este ca in viitor puterea de cumparare a celor cu pensie medie sa fie foarte scazuta, potrivit Agerpres. „In…

- „Deocamdata se lucreaza la reforma pensiilor. Obiectivul principal al reformei pensiilor este acela de a elimina inechitațile prezente actualmente in sistemul de pensii din Romania.La contribuții egale de exemplu, daca un om s-a pensionat in 1998 are o pensie mai mica decat un om care s-a pensionat…

- “De la acest dialog superficial trebuie sa mergem spre un dialog real. Impreuna trebuie sa facem progrese. Exista dialog, exista dorinta mediului de afaceri de a se implica. Exista si interese, dar de opt ani de zile de cand sunt la Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei chiar vreau sa va asigur ca aceste…

- Șeful Internelor, Lucian Bode, a declarat miercuri, la Antena 3, despre saltarea a 25 de polițiști de la IPJ Sibiu, ca este bine ca „sistemul imunitar al MAI” funcționeaza. „Noi, MAI, ne facem curatenie in propria ograda. Am zis de la inceput ca sistemul imunitar al MAI trebuie sa fie unul…

- Operatorii din domeniul HoReCa sunt dispuși sa-și asume costurile pentru a testa rapid pentru coronavirus clienții inainte de intrarea in locatii. Patronatele din HoReCa au anunțat ca patronii de cafenele și restaurante sunt dispuși sa-și asume aceste costuri.Reprezentantul Organizatiei Patronale a…