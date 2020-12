Prefectul Mircea Cretu a anuntat, duminica, ridicarea carantinei zonale, incepand de luni, ora 5,00, in toate localitatile din judet unde aceasta a fost impusa in ultima luna - municipiile Sibiu si Medias, orasele Cisnadie, Talmaciu si Avrig, precum si comuna Orlat si satul Selimbar.



"Efortul comun, al tuturor sibienilor, depus pe parcursul celor 4 saptamani de carantina, nu a fost in zadar si a dus la o scadere a numarului de cazuri si la o transmitere comunitara mai redusa. Drept urmare, incepand de luni, 14 Decembrie ora 05:00 masura de carantina se incheie in toate localitatile…