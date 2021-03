Pompierii sibieni au intervenit, miercuri, in mai multe locuri din judet, pentru a inlatura copacii doborati de vant pe sosele si o bucata de tabla desprinsa de pe un bloc din municipiul Sibiu, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU).



"In contextul Codului Portocaliu de intensificari sustinute ale vantului ce ating la rafala 90-110 km/h, ninsori abundente si viscol puternic in special la altitudini de peste 1.500 m, valabil pana la ora 23:00, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Cpt. Dumitru Croitoru"…