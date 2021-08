Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului Rutier Sibiu solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unui biciclist minor care ar fi accidentat, sambata dupa-amiaza, o fetita de cinci ani, parasind apoi locul evenimentului. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, accidentul s-a petrecut in jurul orei 18,30,…

- Un biciclist a ajuns, marți, la spital, dupa ce a fost lovit in centrul orașului Targu-Mureș de o mașina de poliție. Potrivit IPJ Mureș, accidentul a avut loc in Piața Trandafirilor din Targu Mureș. In accident rutier au fost implicate o mașina de poliție și o bicicleta. In urma accidentului, biciclistul,…

- Sambata dupa-masa, 24 iulie: Polițiștii Serviciului rutier intervin la un accident rutier, in comuna Bunești, pe Drumul național 67, soldat cu doua victime. Din primele date, reiese ca un motociclist ar fi accidentat un minor care se angajase in traversarea drumului.

- Politia Municipiului Alba Iulia solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea persoanei din imagine, in interesul soluționarii unei cauze de distrugere. In imagine apare un barbat care, la data de 1 mai 2021, ar fi distrus, prin incendiere, o trasura comerciala, amplasata in Cetatea Alba Carolina.…

- Sambata seara un barbat de 51 ani, din Catamaraști Deal, jud. Botoșani, a condus autoturismul pe DN 29 in Salcea, dinspre Suceava catre Botoșani, iar in zona intersecției cu str. Butnari, a intrat in coliziune cu autoturismul condus de o femeie de 23 ani, din mun. Suceava, proiectandu-l in autoturismul…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele, care pot da informații care sa conduca la identificarea ei, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 23 iunie 2021, Poliția Orașului Ocna Mureș a fost sesizata…

- Conform rechizitoriului intocmit de procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie, Gabriel Temes se deplasa in iunie 2016 la volanul unui taxi Logan, pe Calea Chisinaului, dinspre fostul magazin Baumax spre bulevardul Primaverii. La efectuarea virajului la stanga, Temes nu s-a asigurat, lovind o bicicleta…