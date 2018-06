Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premierul Dacian Ciolos spune ca Liviu Dragnea trebuie, dupa condamnarea sa in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, sa paraseasca viata publica. “Domnul Dragnea trebuie sa paraseasca viața publica. Un politician cu doua condamnari in Justiție nu poate sa mai stea in fruntea…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, ar trebui sa isi prezinte public scuze si poate chiar sa si demisioneze dupa incidentele care au avut loc miercuri, la Bucuresti, in timpul protestelor, a declarat, joi, deputatul Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), Ovidiu Gant. "Am asistat…

- Un protest fata de coalitia de guvernare a avut loc sambata in Piata Victoriei din Bucuresti. Manifestatii asemanatoare au fost si in restul tarii, in orase precum Constanta, Brasov, Sibiu, dar si in diaspora. Oamenii acuza coalitia PSD-ALDE ca nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala…

- Sute de oameni protesteaza, sambata seara, in marile orase ale tarii fata de Guvern si PSD. La Cluj, protestatarii cer demisia Vioricai Dancila, a lui Dragnea si Tariceanu, iar la Timisoara eliminarea ”penalilor din functiile publice”. Cluj Peste 300 de persoane protesteaza, sambata…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Consiliul National al pensionarilor PSD, ca nu va demisiona din fruntea Guvernului atat timp cat are sprijinul presedintelui PSD si al coalitiei de guvernare. Ea a spus ca este un om responsabil si nu vrea sa creeze instabilitate. Premierul a precizat…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la Consiliul National al pensionarilor PSD, ca nu va demisiona din fruntea Guvernului atat timp cat are sprijinul presedintelui PSD si al coalitiei de guvernare. Ea a spus ca este un om responsabil si nu vrea sa creeze instabilitate. Dancila a precizat ca i-a…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi ca nu iși va da demisia din fruntea Guvernului. Ea a explicat ca nu va demisiona, atata timp cat are sprijinul lui Liviu Dragnea și al coaliției de guvernare.”Am vazut cifrele publicate de Institutul Național de Statistica. Romania are creștere economica,…

- Liberalii cer demisia din functie a premierului Viorica Dancila, a declarat, vineri, presedintele PNL, Ludovic Orban, care a adaugat ca o motiune de cenzura impotriva Guvernului este o decizie care trebuie bine cumpanita, dar nu se va rata ocazia sa se depuna in actuala sesiune parlamentara.…