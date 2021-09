Stiri pe aceeasi tema

- In urma incidentului violent care a avut loc in parcarea unui mall din Selimbar - Sibiu, in data de 6 septembrie, in care un copil a fost injunghiat, opt persoane au fost retinute, si alte trei internate.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu informeaza astazi ca opt persoane au fost retinute pentru tentativa de omor, lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, in urma altercatiei de luni dupa-amiaza din parcarea unui mall din Selimbar, in care a fost injunghiat un minor de 12…

- Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu, marți, opt persoane au fost reținute pentru tentativa de omor, lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii publice. Aceștia au fost reținuți in urma unei altercații din parcarea unui mall din Șelimbar, in urma caruia un minor a fost injunghiat și…

- Cele opt persoane renținute sunt acuzate de tentativa de omor, lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, anunța Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu, potrivit Agerpres . Baiatul in varsta de 12 ani care a fost injunghiat, ieri, in timpul altercației din parcarea centrului…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu informeaza, marti, ca opt persoane au fost retinute pentru tentativa de omor, lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, in urma altercatiei de luni dupa-amiaza din parcarea unui mall din Selimbar, in care a fost injunghiat un minor…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu a transmis ca opt persoane au fost retinute pentru tentativa de omor, lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice, in urma altercatiei de luni dupa-amiaza din parcarea unui mall, in care a fost injunghiat un copil de 12 ani si au fost ranite…

- Fortele de ordine din Toplita au intervenit, duminica, in zona pietei agroalimentare din oras, pentru a aplana un conflict intre mai multe persoane. Doua femei s-au injunghiat, iar mai multe persoane s-au batut, in timpul altercatiei fiind avariate patru autoturisme. Politistii au stabilit ca unii dintre…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus miercuri retinerea a doua persoane pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa, in cazul tragediei de la Institutul ‘Victor Babes’, in care trei pacienti au decedat. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de doi angajati de la serviciul…