Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii din cadrul Postului Montan Nehoiu au fost solicitati de autoritatile din Gura Teghii sa intervina intr-o zona abrupta de pe albia unui parau din localitate, pentru a salva un cerb ranit la un picior, vizibil slabit si care nu poate iesi din rapa respectiva.

- Echipele de intervenție au avut nevoie de o ora pentru a pregati coborarea unei persoane, care apoi a cautat copila de 5 ani printr-un intreg labirint subteran din vechea canalizare a orașului.

- ASU Poli Timișoara și Astra Giurgiu se vor intalni astazi, de la ora 17:45, in optimile Cupei Romaniei. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la DigiSport, TV Telekom Sport și LookSport+. In runda precedenta, ASU Poli Timișoara a invins FC U Craiova pe stadionul Ion…

- Minerii prinși sub pamânt de o saptamâna în China au reușit sa transmita echipelor de salvare un mesaj în care afirma ca sunt extenuați și ca au nevoie de medicamente, au anunțat luni autoritațile, citate de AFP.E explozie a avut loc în 10 ianuarie în Qixia,…

- Echipele de salvare norvegiene au descoperit duminica un al saptelea cadavru printre daramaturi si au identificat cadavrul unei fetite de doi ani, dupa alunecarea de teren produsa vineri la nord-est de Oslo, a anuntat politia, relateaza AFP. "Exista inca speranta ca vom gasi supravietuitori in zona…

- Echipele de salvare au recuperat, dupa masiva alunecare de teren care a avut loc miercuri in sudul Norvegiei, trupurile a patru oameni, iar sase persoane sunt inca date disparute, au anuntat autoritatile, citeaza BBC.

- Doua avalanse s-au produs, sambata, in muntii Fagaras, doi schiori fiind prinsi in una dintre ele, pe Valea Doamnei, insa acestia au fost complet echipati si au reusit sa se salveze singuri, informeaza Salvamont Sibiu. Potrivit sursei citate, cealalta avalansa a fost declansata de sub…