O minora in varsta de 12 ani din orasul Dumbraveni, care a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors, a fost data in urmarire, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. "Politistii sibieni cauta o minora in varsta de 12 ani, care a plecat de la domiciliu intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni. (...) In seara zilei de 12 septembrie a.c., politistii sibieni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, la aceeasi data, in jurul orei 14,00, fiica sa minora, (...) in varsta de 12 ani, a plecat de la domiciliu, din orasul Dumbraveni, judetul Sibiu, intr-o…