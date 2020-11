Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Sibiu a decis ca municipiul Medias, orasul Avrig si comuna Orlat sa intre in carantina incepand de luni, pentru 14 zile.



Prefectura Sibiu a informat ca, in sedinta extraordinara de sambata a CJSU Sibiu, s-au aprobat trei hotarari care vizeaza carantina zonala a municipiului Medias, orasului Avrig si localitatii Orlat, incepand cu data de 23 noiembrie, ora 5,00, pentru o perioada de 14 zile.



Potrivit sursei citate, circulatia sau stationarea persoanelor in spatiile publice este interzisa, cu exceptia motivelor bine justificate,…