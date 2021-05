Sibiu: Minoră de 13 ani care a dispărut de acasă, căutată de poliţişti Politistii cauta o minora in varsta de 13 ani care a plecat vineri de acasa intr-o directie necunoscuta si nu a mai revenit, anunta IPJ Sibiu.



"La data de 22 mai a.c., politistii sibieni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, la data de 21 mai a.c., in jurul orei 18,00, fiica sa minora, Coman Roxana Mihaela, in varsta de 13 ani, a plecat de la domiciliu, din satul Tapu, comuna Micasasa, judetul Sibiu, intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni", se arata intr-un comunicat transmis sambata de IPJ Sibiu.



Semnalmentele minorei sunt: inaltime 160 cm,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii cauta o minora in varsta de 13 ani care a plecat vineri de acasa intr-o directie necunoscuta si nu a mai revenit, anunta IPJ Sibiu. "La data de 22 mai a.c., politistii sibieni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, la data de 21 mai a.c., in jurul orei 18,00,…

- Polițiștii din Buzau cauta cauta o fata de 12 ani, din Cozieni, care ar fi plecat voluntar de acasa, marți, iar din momentul plecarii, nu a mai putut fi contactata de catre familie. UPDATE Minora de 12 ani, din Cozieni, disparuta in data de 18 mai, a fost gasita de polițiștii buzoieni, pe raza județului…

- Politistii sunt in alerta dupa ce Magda Stefania Cristocea, o fata de 16 ani din Braila, a disparut de trei zile. Ea a mai plecat de acasa, la inceputul lunii aprilie. Minora este cautata la nivel national si international.

- ⁰Politistii sibieni anunta, sambata dimineata, ca sunt in cautarea unui minor din municipiul Medias, care a plecat de la domiciliu. DRAGOS MARIUS RAUL, in varsta de 11 ani, a plecat de la domiciliu, vineri seara, intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni, se arata in comunicatul transmis de IPJ…

- Politistii sibieni anunta, sambata dimineata, ca sunt in cautarea unui minor in varsta de 11 ani, din municipiul Medias, care a plecat de la domiciliu, vineri seara, intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni. "La data de 3 aprilie a.c., politistii sibieni au fost sesizati de catre…

- Politistii sibieni cauta un baiat in varsta de 11 ani, care a plecat de la domiciliu intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni, potrivit news.ro. ”La data de 3 aprilie a.c., politistii sibieni au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca, la data de 2 aprilie a.c., in jurul…

- Politistii sibieni cauta un baiat in varsta de 11 ani, care a plecat de la domiciliu intr-o directie necunoscuta, fara a mai reveni. Politia a dat publlicitatii poza si semnalmentele baiatului, iar cei care au detalii sunt rugati sa anunte la 112.

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliul bunicilor din Alba Iulia și nu a mai revenit. Persoanele care pot da informații care sa conduca la identificarea ei sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 28 martie 2021, Poliția Municipiului…