- Raliul Liniei Intii se va organizaluni la Sibiu iar anul acesta medicii care lupta impotrivacoronavirusului și alți angajați din sistemul medical vor fioficial copiloți. Mai multe instituții medicale din județ și-auanunțat participarea la evenimentul care dorește sa aduca inatenția publicului conștientizarea…

- Zi de zi, o parte din medicii din Romania ii amenința pe romani cu cele mai teribile scenarii legate de coronavirus. Medicii fie aleg intenționat sa genereze panica, fie nu cunosc detalii esențiale despre organismul uman, cum ar fi faptul ca starea de frica slabește sistemul imunitar. Insa, deși…

- Cel mai nou raport emis de Institutul National pentru Sanatate Publica (INSP) arata ca numarul de cadre medicale care s-au imbolnavit de Covid-19 a crescut alarmant in ultima vreme, circa 11,4% din personal fiind infectat cu SARS-CoV-2.

- Romania este a doua țara din Europa in care specialiștii in medicina pot efectua simulari cu robotul da Vinci, cel mai performant echipament din lume in chirurgia minim invaziva. Asta dupa ce Grupul SofMedica a deschis anul trecut in București ISLE...

- Este focar de coronavirus la Spitalul Județean Braila, au declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, surse oficiale. Primele informații sunt ca cel puțin doi medici, cinci asistente și o infirmiera au fost testate pozitiv.Un focar al virusului COVID-19 a aparut la Spitalul Judetean din Braila, susțin…

- O echipa a Ministerului Apararii Nationale, formata din 5 medici, 5 asistenti medicali si 5 specialisti in domeniul evitarii contaminarii cu coronavirus va pleca in Statele Unite pentru a sprijini medicii care lupta contra COVID-19.Cei 15 romani vor sta in SUA aproximativ doua saptamani si vor lucra…

- Sapte persoane care au revenit în România, sâmbata, dupa o misiune umanitara de 14 zile în Republica Moldova, au fost depistate cu noul coronavirus. Dintre cele 7 persoane infectate, un numar de 4 sunt cadre medicale (3 medici si o asistenta medicala). Toate persoanele…