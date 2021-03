Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 30 de pasageri au iesit la timp dintr-un autobuz care a luat foc, vineri, pe drumul dintre localitatile Mandra si Alamor, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, informeaza Agerpres. "Incendiul a fost lichidat in aproximativ o jumatate de ora si s-a manifestat…

- Un exercițiu in care a fost testata capacitatea de intervenție in caz de incendiu și evacuarea in siguranța a avut loc miercuri, la Spitalul Orașenesc Campeni. Acțiunea a fost organizata de Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Alba, prin Stația de Pompieri din Campeni. „Toate parțile…

- La Spitalul Orașenesc Campeni a avut loc, miercuri, o simulare de intervenție in caz de incendiu, organizata de Inspectoratul pentru Situații de Urgența – Stația de Pompieri Campeni. ”Pe langa exercițiul care simula stingerea unui incendiu, a avut loc și un exercițiu de evacuare, atat a personalului…

- Un nou incendiu, in aceasta seara, la Constanța, la nici 48 de ore de la tragedia in care o femeie a cazut de la etajul 6, in lipsa unei mașini de intervenție cu autoscara. Citește și: SURSE - Cine ar putea fi noul Avocat al Poporului: negocieri dure in coaliție Focul a izbucnit intr-un…

- O persoana a decedat si alte sase au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc joi dimineata pe DN1, in zona localitatii Avrig, intre un van si un autoturism, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, citat de Agerpres . Un Mercedes Viano s-a izbit frontal cu un…

- Soferul unui autoturism a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean, dupa ce a intrat cu masina intr-un autobuz pe o strada din municipiul Sibiu, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. "ISU Sibiu a intervenit de urgenta cu un…

- Paramedicii care au actionat, in ultimii 20 de ani, in cadrul echipajelor SMURD specializate in acordarea primului ajutor calificat, in finantarea autoritatilor administratiei publice locale, au depus, joi, juramantul militar, dupa ce au fost preluati de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Harghita anunța izbucnirea unui incendiu la acoperișul Școlii Primare din Moglanești, municipiul Toplița, scrie realitateadeharghita.net .Potrivit sursei citate, la fața locului s-au deplasat 3 echipaje din cadrul Garzii de Intervenție nr. 2 Toplița, cu…