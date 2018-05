Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 4.000 de alergatori, profesionisti si amatori, adulti si copii, se vor alinia la start sambata, in Piata Mare, la cea de-a saptea editie a Maratonului International Sibiu, pentru a sustine 26 de cauze sociale. Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES, traseul evenimentului trece prin…

- Street FOOD Festival 2018 a debutat cu un succes rasunator la Timișoara. 100.000 de participanți s-au bucurat de preparatele celor peste 40 de bucatari prezenți. Deliciile au fost servite in compania concertelor de muzica live și ale activitaților pentru cei mici. „Dragi timișoreni, va declaram gurmanzi.…

- Pentru gurmanzi si nu numai, in Parcul Rozelor, si-a deschis astazi portile Street Food Festival. The post Festivalul bunatatilor in Parcul Rozelor. Zeci de food-truck-uri au parcat in zona desemnata, iar expertii in gastronomie s-au apucat de treaba appeared first on Renasterea banateana .

- In perioada 21 23 aprilie, echipe de elevi si profesori din cateva unitati de invatamant constantene s au aflat in Turcia, alaturi de colegii lor care au sarbatorit Ziua Copilului.Reamintim ca ziua de 23 aprilie este un prilej de sarbatoare pentru turcii de pretutindeni, deoarece in aceasta zi, in anul…

- Presedintele Klaus Iohannis, alaturi de sotia sa, Carmen, au participat duminica dimineata la slujba din biserica parohiala romano-catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului, informeaza...

- Presedintele Klaus Iohannis, alaturi de sotia sa, Carmen, au participat duminica dimineata la slujba din biserica parohiala romano-catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Seful statului a fost aplaudat la iesirea din biserica de cativa localnici si turisti prezenti…

- Credinciosii romano-catolici si reformati sarbatoresc Invierea Domnului Foto: facebook.com/Catedrala-Sfantul-Iosif-Bucuresti. În timp ce ortodocsii si greco-catolicii se pregatesc de Florii, romano-catolicii si reformatii au sarbatorit noaptea trecuta Învierea Domnului. …

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza "Sarbatori fericite!" tuturor romanilor care sarbatoresc Pastele duminica. Klaus si Carmen Iohannis sunt prezenti, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica parohiala Romano-Catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric…