Sibiu: Gospodării inundate la Apoldu de Jos Pompierii militari intervin, sambata seara, la Apoldu de Jos, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii inundate, conform ISU Sibiu. "10 pompieri militari intervin la Apoldu de Jos, cu o autospeciala de interventie, o motopompa, o autospeciala de transport persoane si saci de nisip, pentru evacuarea apei din gospodariile inundate si limitarea pagubelor generate de ploi", se arata intr-o informare a ISU Sibiu. Judetul Sibiu este, sambata, sub avertizare de Cod portocaliu de ploi. Potrivit meteorologilor, sambata, intre orele 10:00 si 23:00, local in Moldova, precum si in zona Carpatilor Orientali… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

