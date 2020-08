Fostul ministru al Turismului, Bogdan Trif, lider al organizatiei judetene PSD, a anuntat, luni, ca va candida la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Sibiu. Trif le propune sibienilor o oferta electorala care cuprinde constructia unui spital in Sibiu, unde nu exista spital municipal, ci doar un spital judetean, modernizarea drumurilor din judet, o mai buna promovare a turismului si investitii in acest domeniu prin atragerea de bani europeni, digitalizarea institutiilor publice si inceperea transportului de marfuri la Aeroportul International Sibiu, unde in prezent nu exista o zona…