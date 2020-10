Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Bugete din Parlamentul European a aprobat, astazi, sase proiecte pilot initiate de europarlamentarul PSD Victor Negrescu in valoare de 7,8 milioane de euro. Proiectele eurodeputatului roman in domeniul educatiei, digitalizarii si antreprenoriatului au fost incluse in bugetul european…

- "Aceasta este o decizie uimitoare pentru prima instituție UE creata dupa Brexit: Parchetul European, care va intra in funcție in noiembrie, tocmai a decis sa lucreze doar in limba engleza. Aceasta versiune bastardizata a englezei, mai ales ca singura țara vorbitoare de limba engleza a Uniunii, Irlanda,…

- ”Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garantie pentru imprumuturi de pana la aproximativ 19,3 milioane de euro (aproximativ 94 de milioane de lei) in favoarea companiei aeriene de stat din Romania, Tarom. Prin aceasta masura se urmareste despagubirea companiei…

- Laura Codruța Kovesi a depus juramantul in calitate de șef al Parchetului European, in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Ea a jurat sa nu urmeze instrucțiunile altor entitați sau persoane, relateaza Mediafax.”Jur solemn sa fiu complet independenta in indeplinirearesponsabilitaților mele in…

- Intr-un interviu prin videoconferința, acordat ziarului spaniol El Pais, noul procuror european Laura Codruța Kovesi subliniaza ca Parchetul European, EPPO, arata ca instituția pe care o conduce trebuie sa fie una independenta pentru ca vor avea de anchetat oameni puternici și extrem de bogați.Citește…

- Proiectul eurodeputatului Victor Negrescu de creare a unei unitati medicale de urgenta la nivelul UE are toate sansele sa fie inclus in programul de masuri pentru sanatate al Uniunii Europene, in urma votului de astazi din Comisia pentru Bugete a Parlamentului European. "Comisia pentru Bugete a adoptat…

- Comisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, o garanție romaneasca pentru imprumuturi, in valoare maxima de aproximativ 62 de milioane EUR (aproximativ 301 milioane RON), in favoarea companiei aeriene Blue Air. Prin aceasta masura se urmarește despagubirea companiei…

- Consiliul European a numit luni procurorii europeni ai Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruta Kovesi, iar Romania va fi reprezentata de Catalin-Laurentiu Borcoman, fost sef al DIICOT Brasov, scrie G4media.Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al Parchetului European, a declarat ca numirea…