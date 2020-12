Sibiu: Elemente de pe acoperişuri desprinse şi copaci căzuţi din cauza vântului puternic Mai multe elemente de pe acoperisurile unor imobile din municipiul Sibiu au fost smulse, un copac a cazut peste acoperisul unei case iar izolatia exterioara a unui bloc s-a desprins in proportie de 60%, din cauza vantului puternic din ultimele ore, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Pompierii militari sibieni au avut vineri 13 interventii, in contextul codului galben de intensificari ale vantului ce ating in rafala 55-60 kilometri pe ora si izolat 70-75 kilometri pe ora. Pompierii au intervenit pentru inlaturarea unui copac cazut pe acoperisul unei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

