- Un barbat disparut de acasa este cautat, joi, de mai multe echipaje de la ISU și Poliție in raul Cibin, din Sibiu, existand suspiciunea ca acesta a fost ucis de un prieten de pahar. Polițiștii din Sibiu, impreuna cu pompierii, cauta, joi, in raul Cibin, din orașul Sibiu, un barbat despre care…

- Un barbat din judetul Galati a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost ranit de un autoturism in timp ce traversa DN 26, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie al Judetului. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin 112 ca pe DN 26, in localitatea Tamaoani, s-a produs…

- La fața locului au intervenit un echipaj SMURD și o autospeciala de stingere cu apa și spuma și modul descarcerare.Echipajul SMURD a acordat ingrijiri medicale unui barbat in varsta de 23 de ani, precum și unei gravide de 19. Ambele persoane sunt conștiente, au contuzii ușoare și sunt transportate la…

- Mandatul de arestare emis ieri de Judecatoria Constanta nu este definitiv, acesta putand fi contestat la Tribunalul Constanta.Magistratii de la Judecatoria Constanta au decis ieri arestarea preventiv a lui Ralph Sandbrand, de 42 de ani, cu domiciliul in Statele Unite ale Americii, acuzat ca ar fi injunghiat…

- Un barbat a murit pe DE 581 dupa ce a fost acrosat de un autoturism in timp ce traversa strada, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, duminica seara, politistii Serviciului Rutier Galati au fost sesizati cu privire…

- Politistii vasluieni au deschis un dosar de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de impiedicare a exercitarii drepturilor electorale, dupa ce un barbat in varsta de 47 de ani, din Braila, a reclamat ca nu a fost lasat sa-si exercite dreptul de vot la o sectie de pe raza localitatii…