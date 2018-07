Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au salvat luni doua persoane, care se aflau pe o masina, blocata de o o viitura pe soseaua dintre statiunea Bazna si localitatea Boian, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, oamenii cerusera ajutorul prin 112, dupa…

- Mai multe gospodarii si drumuri au fost inundate, iar o masina a fost luata de viitura si aruncata intr-un sant, in urma furtunii de marți seara, din județul Arad. Pe DN 7 au cazut aluviuni și se circula restricționat, pe un sens. (Cele mai bune oferte laptopuri) Mai multe localitați din județ sunt…

- In Covasna nu a mai plouat, iar localnicii au inceput sa isi repare locuintele afecatate de prapadul de acum o saptamana, informeaza Romania TV. Noaptea trecuta, in mai multe judete din tara a fost prapad. Cele mai mari probleme s-au inregistrat in jumatatea de nord a tarii. In Suceava, peisajul…

- 14 persoane surprinse de ape au fost salvate de pompieri in ultimele 24 de ore. Totodata, 50 persoane din judetul Neamt si o persoana din judetul Botosani au fost evacuate preventiv din locuinte, pana la retragerea apelor.

- Mai multe persoane surprinse de o viitura, pe DN22A, intre localitațile Nicolae Balcescu și Ciucurova, au fost salvate de echipaje ale ISU Tulcea care au intervenit la fața locului. Nu au fost victime, doua persoane, cu atac de panica, au fost preluate de o ambulanța care trecea prin zona.

- Potrivit reprezentantilor ISU Arges, in urma precipitatiilor abundente de luni dimineata, in localitatile Arefu, Maracineni si Budeasa Mica mai multe locuinte, curti, strazi si operatori economici au fost afectati. Pompierii au intervenit in localitatea Maracineni la 10 gospodarii si o societate…

- Doua persoane au fost surprinse de inundatii, intr-o masina, in Ramnicu Valcea, joi seara, in zona maternitatii din oras, fiind salvate de pompieri, care au intervenit in mai multe zone pentru evacarea apei. In Prahova, un barbat luat de viitura a fost salvat de pompieri.