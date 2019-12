Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite, vineri dimineata, intr-un accident rutier care a avut loc pe DJ 106, la iesirea din municipiul Sibiu, unde traficul este blocat, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, un sofer din Sibiu a intors auturismul fara sa se asigure si a…

- Accident mortal la Cornești. Doua persoane și-au pierdut viața, luni dimineața, in urma unui accident care s-a produs pe raza localitații clujene Cornești, comuna Mihai Viteazu. Un autocamion a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune frontala cu un autoturism in care se aflau patru persoane.…

- Un barbat a fost ranit duminica, la Cisnadie, intr-un accident rutier in care au fost implicate patru masini, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, Luciana Lazar, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, "patru masini sunt implicate intr-un accident…

- Soferul care a lovit cu masina joi seara un copil si pe mama sa, care au murit in urma accidentului produs pe Transfagarasan, in Cartisoara, fiind in stare de ebrietate si fara permis, mai fusese depistat in trafic in urma cu trei saptamani fara permis, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite in urma unui accident produs, marti, pe drumul judetean DJ 293, la iesirea din municipiul Dorohoi, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Maria Carp. Potrivit acesteia, accidentul s-a produs…

- Doi tineri au decedat si alti doi din judetul Mures au fost raniti in cursul noptii de sambata spre duminica, pe DN14, in localitatea Laslea, unde un sofer a intrat pe contrasens, potrivit Politiei. „Pe DN 14, km 80, in zona localitatii Laslea, soferul unui turism condus spre Sighisoara…

- Patru masini au fost implicate, vineri dimineata, intr-un accident rutier petrecut pe DJ 248, in localitatea Vulturesti, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, potrivit Agerpres. Din primele verificari ale politistilor rutieri, un autoturism inmatriculat in Galati…

- UPDATE, ora 12:26 – Sase persoane au fost ranite in urma unui grav accident produs in județul Bacau. Impactul s-a produs intre un microbuz de transport persoane și un autoturism in satul Dumbrava, pe DN 2 Bacau – Roman. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Bacau, Andrei…