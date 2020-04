Sibiu: Donaţii în valoare de peste 70.000 de lei la Spitalul de Pneumoftiziologie Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu a primit donatii de peste 70.000 de lei, constand in bani si produse, in unitate nefiind insa tratati pacienti cu COVID-19, potrivit unui comunicat de presa remis, joi, AGERPRES. "Le multumim tuturor oamenilor de bine care au dorit ca in aceasta perioada sa fie alaturi de spitalul nostru. Am primit astfel un sprijin consistent in efortul continuu de a achizitiona materialele de protectie necesare cadrelor medicale si chiar am avut parte de gesturi emotionante ale unor fosti pacienti, care au dorit sa isi exprime recunostinta pentru ajutorul oferit de noi altadata.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

