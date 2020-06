Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale si pompierii din cadrul Inspectoratului de Siutatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina la un accident rutier produs in judetul Constanta.Conform primelor informatii, accidentul s a produs la iesire din statiunea Olimp spre Constanta, rezultand o victima constienta.…

- Tanarul care a produs accidentul rutier din noaptea de luni spre marti, in urma caruia sase persoane au fost ranite, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Magistratii Judecatoriei…

- Tanarul care a produs accidentul rutier din noaptea de luni spre marti, in urma caruia sase persoane au fost ranite, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Magistratii Judecatoriei…

- Un accident rutier s a produs pe strada Independentei, din Medgidia Un motociclist a fost ranit usor si este transportat la spitalMedicii constanteni si pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati sa intervina duminica, 31 mai, la un accident rutier produs…

- Conform IPJ Prahova, la intrarea in localitatea Romanești, km 49+150m, sensul de mers Ploiești-București, sector de drum in curba catre dreapta, un conducator auto in varsta de 26 ani, se pare ca ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ieșind in afara parții carosabile, unde s-a rasturnat…

- Un biciclist in varsta de 65 de ani a decedat, vineri, in urma unui accident rutier produs intr-o intersectie din municipiul Botosani, a declarat, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Maria Carp, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, barbatul, care se afla pe o…