Sibiu: Doi copii atacați de urs lângă localitatea Armeni. Unul dintre ei a ajuns la spital Doi copii, de 8, respectiv 11 ani, au fost atacati de un urs la marginea localitatii Armeni, unul dintre ei fiind transportat la spital cu plagi muscate la nivelul scalpului si soldului, a informat luni ISU Sibiu. Echipajele ISU s-au deplasat in urma unui apel facut la 112 de un barbat care a semnalat atacul ursului asupra celor doi copii. „In urma unui apel venit pe numarul de unic de urgenta 112, din partea unui cetatean care semnala faptul ca doi copii au fost atacati de un urs la marginea satului, pompierii militari din cadrul ISU Sibiu au intervenit de urgenta, cu un echipaj SMURD cu medic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

