Sibiu: Doar două unităţi de învăţământ fac cursuri online; 16 persoane infectate şi alte 396 izolate Doar doua unitati de invatamant fac cursuri online, 16 persoane sunt infectate cu noul coronavirus si alte 396 se afla in izolare sau carantina, majoritatea dintre acestea fiind elevi, informeaza, luni, un comunicat de presa al Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Sibiu.



"Astazi, in conformitate cu datele transmise de unitatile de invatamant din judetul Sibiu se inregistreaza urmatoarea situatie: 294 de unitati de invatamant in Scenariul 1 (...); 41 de unitati de invatamant in Scenariul 2 (...); 2 unitati de invatamant in Scenariul 3 (S3): participarea tuturor elevilor la activitati/lectii…

