Copresedintele USR PLUS Dan Barna deschide lista de candidati ai aliantei pentru Camera Deputatilor in judetul Sibiu, cea pentru Senat fiind deschisa de economistul Claudiu Muresan. Potrivit unui comunicat transmis, duminica, presei de Alianta USR PLUS Sibiu, in cadrul alegerilor interne care au avut loc in ziua precedenta au fost votati de membri ai ambelor partide candidatii USR PLUS Sibiu pentru Camera Deputatilor si Senatul Romaniei. Astfel, copresedintele USR PLUS Dan Barna deschide lista de candidati ai aliantei pentru Camera Deputatilor la Sibiu, el fiind urmat de avocatul Marius Vulcan,…