- Inca un județ impune obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca aceasta masura sa intre in vigoare de...

- Masca de protectie devine obligatorie in spatiile deschise aglomerate din judetul Sibiu din 3 august, cum sunt pietele agroalimentare, targuri, balciuri, statiile de autobuz, peroane, la ceremonii funerare, in zona de parcare a Aeroportului si la Gradina Zoologica, a decis Comitetul Judetean pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Dolj a decis, sambata, sa impuna purtarea mastii de protectie, care sa acopere gura si nasul, pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise aglomerate, ca masura pentru prevenirea pandemiei de COVID-19. "Este obligatorie purtarea…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman a hotarat obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatiile deschise aglomerate, incepand de vineri. "Incepand cu data de 31 iulie 2020 se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie (masca de unica folosinta, esarfa sau a oricarui…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a adoptat, vineri, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, decizia fiind valabila incepand cu data de 1 august. "In urma sedintei Comitetul Judetean…

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi au decis, joi dupa-amiaza, ca in perioada 1 - 14 august sa se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, de pe intreg teritoriul judetului. Potrivit prefectului Marian…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a decis, joi dupa-amiaza, instituirea unei masuri suplimentare de protectie impotriva infectarii cu SARS-Cov-2 ce prevede purtarea mastii chirurgicale pe fata de catre persoanele ce frecventeaza zonele de promenada din statiunile turistice, a declarat…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, astazi, masurile impotriva raspandirii COVID-19. Purtarea maștii in spațiile deschise aglomerate devine obligatorie și la Brașov. Astfel, de la 1 august nu vom mai putea ieși pe strada, la piața, balciuri, evenimente in aer liber sau in orice alt…