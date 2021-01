Stiri pe aceeasi tema

- Zi de iarna fara nume. Și… totuși… Sibienii n-au mai ținut seama nici ca e duminica, nici ca-s semne de iarna cese inasprește. Nici ca e...pandemie. Locuitorii, nemulțumiți de o propunere municipala de revizuire și majorare a taxei pe colectarea gunoiului au ieșit sa-și spuna pasurile.

- Sibienii organizeaza un protest fața de triplarea taxei de salubritate, anunțul fiind postat, miercuri, pe Facebook. In scurt timp, sute de sibieni s-au aratat intersați de protest și zeci dintre ei au spus ca vor participa, informeaza Mediafax. Membrii grupului „Stop monopol SOMA” organizeaza…

- Sibienii care doresc sa achite taxele și impozitele locale in acest an mai au la dispoziție cateva zile. ATENȚIE: Pana miercuri, 30 decembrie, ghișeele Direcției Fiscale sunt deschise in sediile Primariei Sibiu din Piața Mare, de pe bulevardul Victoriei și de pe str. Turismului, și funcționeaza dupa…

- Majorarea cu 70% a taxei de salubritate, dar și noile impozite și taxe locale pentru 2021, care prevedeau mai multe majorari, au picat la vot in Consiliul Local. Aleșii bacauani s-au impotrivit proiectului propus de primarul Lucian Stanciu-Viziteu,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- “In urma dezbaterilor cu bacauanii, in care am prezentat care este valoarea reala a costurilor taxei de salubritate, am inaintat Consiliului Local propunerea executivului pentru cuantumul acesteia in anul 2021”,a declarat primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu. Acesta spune ca a luat in calcul inclusiv…

- Primarul Lucian Stanciu-Viziteu a precizat ca valoarea taxei de salubritate propusa aprobarii Consiliului Local Bacau va fi de 17,11 lei. Dupa ce in proiectul inițial postat pe site-ul Primariei aceasta avea o valoare de 24 de lei pe luna, de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doua proiecte importante pentru cetațenii municipiului Baia Mare s-au aflat pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local, care s-a desfașurat vineri, 18 decembrie. Unul a vizat majorarea taxei de salubrizare de la 7 lei la 11 lei/persoana/luna, iar celalalt majorarea abonamentului de parcare…

- Asta se numește IMPLICARE: Aproape 3.300 de sibieni au percutat apelul autoritaților și... au votat in perioada 12-26 noiembrie una dintre cele cinci denumiri selectate de juriul din cadrul Primariei Sibiu dintre cele 269 de denumiri propuse tot de sibieni.