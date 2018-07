Pompierii militari si membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta (SVSU) Avrig au intervenit, in ultimele 24 de ore, pentru evacuarea apei din cateva zeci subsoluri, curti si locuinte inundate in Sacadate, Apoldu de Sus si Apoldu de Jos, potrivit ISU Sibiu.



Conform sursei citate, au fost inundate 30 de subsoluri si demisoluri ( in Sacadate, Apoldu de Sus si Apoldu de Jos), 3 locuinte (in Apoldu de Jos) si 15 curti (in Apoldu de Jos), pe timpul desfasurarii actiunilor nefiind insa necesara evacuarea persoanelor afectate.



Interventiile au inceput sambata in jurul…