Stiri pe aceeasi tema

- Printul Charles a sosit in Transilvania. Asa cum ne-a obisnuit in ultimii ani, Alteta Sa Regala s-a reintors aici pentru a admira din nou pajistile multicolore si a-i intalni pe taranii romani. Zeci de fermieri l-au asteptat in curtea casei sale din Viscri, cu mesele incarcate de bunatati tradionale.…

- V-a placut oul cu panseluțe de la Targul de Paște organizat de Primaria Timișoara? Ar fi trebuit sa va placa, pentru ca a fost intr-adevar o piesa remarcabila. Nu de alta, dar panseluțele, mocheta verde, conturul de ou și o tabla pe care scria „Targul de Paște” au costat... peste 5.000 de euro!

- MATERIAL PUBLICITAR BUNATATI….Un nou magazin cu produse traditionale certificate de Plescoi ii asteapta pe vasluieni, incepand de azi, cu produse noi, de cea mai buna calitate, produse precum sunca, pastrama, carnati din carne de curcan, branzeturi, vin si sucuri fara aditivi. Este situat vizavi de…

- Vineri, la Alba Iulia și-a deschis porțile targul „Produs de Cluj”. Timp de trei zile, albaiulienii sunt așteptați sa guste din cele mai bune produse tradiționale din zona Clujului, la „Cel mai fain targ din Ardeal”, deschis in zona Bazinului Olimpic din municipiu. La standurile comercianților se pot…

- Targul “Produs de Cluj”, revine la Oradea dupa trei ani. Produse alimentare obținute dupa rețete tradiționale, produse meșteșugarești, bauturi, mici și gratare, dulciuri ii așteapta pe oradeni. Nu lipsește muzica, cum ii sta bine unui astfel de eveniment, și nici tiribombele…

- Companiile ce fabrica produse de calitati diferite, iar cele inferioare sunt meinte pentru pietele din Europa de Est vor fi sanctionate dur. Comisia Europeana a stabilit un regulament in acest sens. Producatorii in cauza vor fi amendati cu cel putin 4% din cifra anuala de afaceri, iar statele membre…

- In acest weekend, 31 martie 1 aprilie, pe platoul Centrului Cultural din Ovidiu, 35 de producatori cu produse variate legume, fructe, produse preparate din pasare, miere de albine, miei vii si produse artizanale va asteapta la Targul Floriilor. Ajuns la cea de a doua editie, Targul Floriilor, organizat…

- Peste 100 de apicultori si firme specializate participa in acest weekend la Targul Național al Mierii, organizat de Complexul Complex Apicol Veceslav Harnaj, pe Bulevardul Ficusului 42 din Capitala. Producatorii au adus diferite sortimente de miere, unele rare, specifice diferitelor zone ale țarii.…