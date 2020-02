Sibiu: Atlassib anunţă că nu suspendă cursele pe ruta Italia; dezinfectează autocarele, iar şoferii poartă măşti Compania de transport international de persoane cu sediul central la Sibiu, Atlassib, a anuntat luni ca nu isi suspenda nicio cursa pe ruta Romania - Italia, din cauza coronavirusului, in conditiile in care traseele nu prevad opriri in in localitatile aflate in carantina din Peninsula, iar masurile de preventie luate de operator prevad dezinfectarea autocarelor si ca soferii sa poarte masti, pe care le vor schimba o data la trei ore. "Preocuparea noastra constanta este siguranta pasagerilor nostri. Astfel, facem cateva precizari importante legate de subiectul epidemiei de coronavirus. Foarte important… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

